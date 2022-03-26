В Турции сделали пессимистичный прогноз по числу туристов из России

В Турции сделали пессимистичный прогноз по поводу российских туристов в 2022 году. По мнению экспертов, он сократится вдвое на фоне украинского кризиса и антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Снижение потока предсказал представитель Союза туристических агентств Турции Азиз Гига.

«Мы предполагаем, что поток туристов из России сократится на 50% по сравнению с прошлым годом», - заявил он.

При этом Гига заметил, что имеется положительный фактор для туристического сектора: «президент России не ставил никаких ограничений для российских туристов, желающих провести летний отдых в Турции».

Также негативную ситуацию с туристами может сгладить тот факт, что Анкара не стала закрывать воздушное пространство для российских самолётов.