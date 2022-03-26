Россиянам рассказали о вреде сахара

«Нас окружает очень много сахара. Организм получает его значительно больше, чем нужно. Если излишки сахара будут плавать в сосудистом русле, соответственно, оно будет разрушаться, и дальше там устремляется холестерин. Много сахара разрушает печень, которая и вырабатывает этот холестерин. Далее формируется атеросклеротическая бляшка, приводит к тромбообразованию, ухудшается кровообращение. Впоследствии может вызвать инсульт, инфаркт, инвалидность и летальность. В своё время жир был виновником атеросклероза, но в большей степени это сахар. На сахарной диете хорошо размножается патогенная флора. Нарушение кровообращения также приводит к невозможности получения новой информации, либо адекватного реагирования на привычную информацию. Старческое слабоумие, деменция — в этом изначально повинен сахар».