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9 минут назад

Диетолог рассказала о вызываемых сахаром заболеваниях

Говорит МоскваГоворит Москва

Чрезмерное употребление продукта может стать причиной деменции, инсульта и инфаркта.

Россиянам рассказали о вреде сахара
Фото: ТАССТАСС

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Нас окружает очень много сахара. Организм получает его значительно больше, чем нужно. Если излишки сахара будут плавать в сосудистом русле, соответственно, оно будет разрушаться, и дальше там устремляется холестерин. Много сахара разрушает печень, которая и вырабатывает этот холестерин. Далее формируется атеросклеротическая бляшка, приводит к тромбообразованию, ухудшается кровообращение. Впоследствии может вызвать инсульт, инфаркт, инвалидность и летальность. В своё время жир был виновником атеросклероза, но в большей степени это сахар. На сахарной диете хорошо размножается патогенная флора. Нарушение кровообращения также приводит к невозможности получения новой информации, либо адекватного реагирования на привычную информацию. Старческое слабоумие, деменция — в этом изначально повинен сахар».

Названо условие для возвращения сахара в магазины

Также диетолог отметила, что употребление сахара в большем количестве может привести к ожирению.

«Из-за большого количества сахара выделяется инсулин, который начинает его перематывать в энергию, а дальше перерабатывает в жир. И эти жиром начинают заполняться клетки».

В России в марте увеличился спрос на сахар. По данным экспертов, опрошенных РИА Новости, ажиотаж связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки.

Общество,Елена Соломатина,
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