Россиян призвали носить маски для профилактики COVID-19

Россиянам рекомендуется продолжать носить маски в общественных местах для профилактики COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
По его словам, в стационарах находится порядка 480 тысяч пациентов с коронавирусом, поэтому рекомендуется продолжать носить маски в общественных местах.
Мурашко добавил, что в 2021 году в стационарах проходили лечение около 4,4 млн человек, расходы системы ОМС составили 525 млрд рублей.
После того, как в Россию пришел "омикрон", количество пациентов, находящихся на курации медработников одновременно, составило 2,8 млн человек. По словам Мурашко, это беспрецедентная цифра была.