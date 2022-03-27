Россиян призвали носить маски для профилактики COVID-19

Россиянам рекомендуется продолжать носить маски в общественных местах для профилактики COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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По его словам, в стационарах находится порядка 480 тысяч пациентов с коронавирусом, поэтому рекомендуется продолжать носить маски в общественных местах.

Мурашко добавил, что в 2021 году в стационарах проходили лечение около 4,4 млн человек, расходы системы ОМС составили 525 млрд рублей.