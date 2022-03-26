Россиянам дали рекомендации по правильной игре с собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Мослентой» рассказал собаководам, почему игра важна для питомцев в любом возрасте.

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По его словам, многие недооценивают роль игры в жизни животного. «Людям кажется, что играют только молодые питомцы, но это заблуждение. Собакам важно и нужно играть, как с владельцем, так и с сородичами в любом возрасте», — говорит Голубев.

Кинологи уточняют, что игра — это неотъемлемая часть социализации щенка, а для взрослой собаки они полезны тем, что с их помощью можно обучать питомца, корректировать поведение, поощрять, налаживать контакт между владельцем и животным.

Голубев отмечает, что во время игры собака учится взаимодействовать с человеком, налаживает эмоциональную связь, получая заряд радости. Она также помогает щенкам осваивать социальные навыки и обучаться самоконтролю.

«Если собака увлечена процессом, то во время игры можно разучивать команды, которые она с удовольствием будет выполнять, поскольку для нее это больше игровой момент, чем обучающий», — резюмировал он.