Видеохостинг YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

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«Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», — сообщается на странице канала.

Ранее Лексус позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, представившись украинским премьером Денисом Шмыгалем. В Лондоне заявляют, — глава ведомства понял, что общается с самозванцем, через десять минут беседы. По версии Лексуса, Уоллес так этого и не осознавал до самого конца разговора, длившегося более 20 минут.

Во время разговора с пранкерами британский министр не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что России это бы очень сильно не понравилось.

Кроме того, Уоллес проговорился о том, что Лондон поставил Украине почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NLAW.

Впоследствии минобороны Великобритании попросило видеохостинг YouTube удалить записи разговора пранкера с Уоллесом.