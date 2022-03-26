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41 минуту назад

Пользователи сети обсудили преимущества работы дворником в СССР

МослентаМослента

Фото столичного дворника середины прошлого века, опубликованное в сообществе «Москва — воспоминания детства» в социальной сети «ВКонтакте», вызвало обсуждение пользователями сети преимущества работы дворником в СССР.

Пользователи сети обсудили преимущества работы дворником в СССР
Фото: ТАССТАСС

«1950-е годы. Дворник. Улица Горького», — так подписал снимок автор поста.

«Как здорово! Мои родные места! У нас во дворе работал замечательный дворник! Любил шутить. Единственное, что в нем не нравилось нам, детям: зимой он убирал весь снег! Как говорится, зимой снега не допросишься», — поделилась жительница столицы.

Многие юзеры отметили, что в прошлом эта работа считалась престижной, со своими преимуществами, устроиться дворником было очень непросто — все места были заняты, о текучке не было даже речи.

«В советское время дворникам предоставляли квартиры на первых этажах домов, и пока человек работал на конкретном участке, он жил рядом», — отметила подписчица интернет-группы.

«А через 15 лет эти квартиры переходили им в собственность. Поэтому все держались за свои места, каждого из них знало не одно поколение жителей округи», — добавил участник дискуссии.

Несколько человек вспомнили, что в СССР было немало и женщин-дворников.

Ранее россияне похвалили своих дворников и предложили скинуться в знак благодарности им.

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