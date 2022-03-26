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1 час назад

Ученые назвали главную опасность при одновременном заражении COVID-19 и гриппом

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Ученые из Эдинбургского университета назвали главную опасность при одновременном заражении COVID-19 и гриппом. По словам специалистов, особенно важно, чтобы как можно большее число людей были привиты от обоих заболеваний, сообщает ТАСС.

Названа опасность при одновременном заражении COVID и гриппом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты подчеркивают, что одновременное заражение в четыре раза повышает шансы развития тяжелых форм ковида, а также в 2,4 раза увеличивает вероятность смерти человека от развившихся осложнений.

Как отметил профессор Ливерпульского университета Кэлум Сэмпл, проблема комбинации гриппа и коронавируса станет невероятно актуальной после того, как многие страны мира откажутся от ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что беременность и грудное вскармливание больше не являются противопоказанием для вакцинации российской вакциной «Спутник Лайт». Это следует из обновленной инструкции к препарату, которая была обнародована 25 марта.

Из опубликованного документа следует, что применять препарат можно с 22-й недели беременности, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

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