Названа опасность при одновременном заражении COVID и гриппом

Ученые из Эдинбургского университета назвали главную опасность при одновременном заражении COVID-19 и гриппом. По словам специалистов, особенно важно, чтобы как можно большее число людей были привиты от обоих заболеваний, сообщает ТАСС.

Эксперты подчеркивают, что одновременное заражение в четыре раза повышает шансы развития тяжелых форм ковида, а также в 2,4 раза увеличивает вероятность смерти человека от развившихся осложнений.

Как отметил профессор Ливерпульского университета Кэлум Сэмпл, проблема комбинации гриппа и коронавируса станет невероятно актуальной после того, как многие страны мира откажутся от ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что беременность и грудное вскармливание больше не являются противопоказанием для вакцинации российской вакциной «Спутник Лайт». Это следует из обновленной инструкции к препарату, которая была обнародована 25 марта.