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1 час назад

Эксперт рассказал, какую информацию нельзя публиковать в соцсетях

Москва24Москва24

Любая фотография про хобби, про места отдыха может стать дать мошенникам информацию. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.

Эксперт рассказал, какую информацию нельзя публиковать в соцсетях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, по фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда улетал, где был человек.

Более того, злоумышленники ищут фотографии с детьми, выставляют их на разных ресурсах и собирают под них деньги под предлогом болезни ребенка. Эксперт рекомендовал не публиковать фотографию водительских прав. Мошенники могут воспользоваться и этим.

Например, создать клон таких же прав. Еще один из вариантов, позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф.

Ранее россиянам рассказали, как распознать телефонных мошенников. По словам одного из руководителей компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова, любое выгодное предложение следует проверять на официальном сайте компании, которой прикрываются мошенники. Другой способ убедиться в том, что на обратной стороне телефона мошенники, – перезвонить по их номеру.

Общество,Григорий Пащенко,Алексей Сизов,ГИБДД,
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