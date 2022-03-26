Эксперт рассказал, какую информацию нельзя публиковать в соцсетях

Любая фотография про хобби, про места отдыха может стать дать мошенникам информацию. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.

В частности, по фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда улетал, где был человек.

Более того, злоумышленники ищут фотографии с детьми, выставляют их на разных ресурсах и собирают под них деньги под предлогом болезни ребенка. Эксперт рекомендовал не публиковать фотографию водительских прав. Мошенники могут воспользоваться и этим.

Например, создать клон таких же прав. Еще один из вариантов, позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф.