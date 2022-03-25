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1 час назад

Иммунолог предрек новую волну COVID-19 в России

Елена Прошина

На фоне роста заболеваемости COVID-19 на довольно высоких уровнях во многих странах Европы, можно судить, что Россию ожидает новая волна коронавирусной инфекции. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Иммунолог предрек новую волну COVID-19 в России
Фото: ReutersReuters

По его словам, новая большая волна ковида в России придется на осень или зиму. При этом значительной рост заболеваемости, предположительно, произойдет в ближайшие три-четыре недели, отметил Крючков.

«Это не будет такая волна, как при омикроне, где до 200 тысяч в день доходило. Сейчас 25 тысяч, но, если это будет повышение в 2-2,5 раза, мы можем просто не увидеть этого в официальной статистике, потому что сейчас заметно упала мощность тестирования, поэтому можем просто не заметить», — добавил иммунолог.

По его мнению, распространяться в этот раз в основном будет подвид омикрона BA.2, в меньшей степени дельтакрон. При этом Крючков уверен, что избежать новой волны COVID-19 в России не получится, поскольку BA.2 является более заразным и сложно контролируемым. Кроме того распространению вируса способствуют снятие ограничений и невысокий уровень коллективного иммунитета, подчеркнул иммунолог.

Общество,Николай Крючков,
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