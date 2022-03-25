Иммунолог предрек новую волну COVID-19 в России

На фоне роста заболеваемости COVID-19 на довольно высоких уровнях во многих странах Европы, можно судить, что Россию ожидает новая волна коронавирусной инфекции. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По его словам, новая большая волна ковида в России придется на осень или зиму. При этом значительной рост заболеваемости, предположительно, произойдет в ближайшие три-четыре недели, отметил Крючков.
«Это не будет такая волна, как при омикроне, где до 200 тысяч в день доходило. Сейчас 25 тысяч, но, если это будет повышение в 2-2,5 раза, мы можем просто не увидеть этого в официальной статистике, потому что сейчас заметно упала мощность тестирования, поэтому можем просто не заметить», — добавил иммунолог.
По его мнению, распространяться в этот раз в основном будет подвид омикрона BA.2, в меньшей степени дельтакрон. При этом Крючков уверен, что избежать новой волны COVID-19 в России не получится, поскольку BA.2 является более заразным и сложно контролируемым. Кроме того распространению вируса способствуют снятие ограничений и невысокий уровень коллективного иммунитета, подчеркнул иммунолог.