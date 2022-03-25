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11 минут назад

Москвичи выстроились в очередь в открытый «Макдоналдс» в Москве

МослентаМослента

Москвичи выстроились в огромную очередь, чтобы купить еду в одном из немногих оставшихся ресторанах «Макдоналдс» в Москве. Фото с места опубликовала группа ВКонтакте «Интересная Москва».

Москвичи выстроились в очередь в открытый «Макдоналдс» в Москве
Фото: страница «Интересная Москва» во «ВКонтакте»страница «Интересная Москва» во «ВКонтакте»

Сообщается, что желающих купить фастфуд здесь как никогда много.

Стало известно, что в столице продолжают работу 12 ресторанов «Макдоналдс». Точки общепита находятся на втором этаже Ленинградского вокзала, в аэропортах Шереметьево и Домодедово открыты и работают в обычном режиме. Кроме того, приобрести фирменную еду сети можно в окнах «МакЭкспресс», открытых у ряда станций столичного метро.

При этом в пресс-службе «Макдоналдс» сообщили «Ленте.ру», что не подтверждают информацию о работающих ресторанах в Москве.

Ранее сотрудница «Макдоналдса» со стажем работы в корпорации 16 лет объяснила причину открытия одной из точек сети после официальной остановки работы.

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