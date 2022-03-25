Россиян начали обманывать поддельными магазинами техники Apple

«Коммерсант» сообщил, что в интернете увеличилось количество фишинговых интернет-магазинов смартфонов Apple . Компания почти месяц назад остановила официальные продажи своей техники в России из-за ситуации на Украине . Мошенники воспользовались этим.

Мошеннические интернет-магазины предлагают купить айфоны и другие смартфоны. При этом мошенники просят 100-процентную предоплату, но покупатель не получает товар и просто лишается средств. Также реализуется вариант притворного технического сбоя, когда после оформления заказа менеджер перезванивает и сообщает, что на сайте что-то сломалось, и для завершения заказа нужно сообщить реквизиты карты прямо по телефону или предлагает скинуть ссылку на оплату в мессенджер. Ссылка, конечно, фишинговая.