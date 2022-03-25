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1 час назад

На Украине возбудили уголовное дело против Чичериной

Елена Прошина

Украинская Генпрокуратура возбудила уголовное дело против российской певицы Юлии Чичериной. Как сообщает РИА Новости, артистку обвиняют в надругательстве над государственным символом и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Чичерину объявят в международный розыск на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следователей, Чичерина прибыла в Запорожскую область для поддержки российских военных, где совместно с ними сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подчеркнула, что дело возбуждено не из-за музыкальных композиций Чичериной. Кроме того, известно, что певица уже находится в черном списке Минкульта Украины — исполнителям из него запрещены выступления на территории страны.

Напомним, что ранее в Латвии предложили запретить въезд в республику более 20 российским артистам. Речь идет о тех деятелях культуры, которые выступали на концерте по случаю присоединения Крыма к России. В список попали Полина Гагарина, Сергей Жуков, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Владимир Машков, Тимати и другие.

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