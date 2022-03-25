Чичерину объявят в международный розыск на Украине

Украинская Генпрокуратура возбудила уголовное дело против российской певицы Юлии Чичериной. Как сообщает РИА Новости, артистку обвиняют в надругательстве над государственным символом и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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По версии следователей, Чичерина прибыла в Запорожскую область для поддержки российских военных, где совместно с ними сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.