Чичерину объявят в международный розыск на Украине

Украинская Генпрокуратура возбудила уголовное дело против российской певицы Юлии Чичериной. Как сообщает РИА Новости, артистку обвиняют в надругательстве над государственным символом и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
По версии следователей, Чичерина прибыла в Запорожскую область для поддержки российских военных, где совместно с ними сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подчеркнула, что дело возбуждено не из-за музыкальных композиций Чичериной. Кроме того, известно, что певица уже находится в черном списке Минкульта Украины — исполнителям из него запрещены выступления на территории страны.
Напомним, что ранее в Латвии предложили запретить въезд в республику более 20 российским артистам. Речь идет о тех деятелях культуры, которые выступали на концерте по случаю присоединения Крыма к России. В список попали Полина Гагарина, Сергей Жуков, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Владимир Машков, Тимати и другие.