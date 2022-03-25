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1 час назад

Туроператоры начали отменять зарубежные туры на апрель и май

TourDomTourDom

Туроператоры отменяют туры за рубеж до середины апреля, а по некоторым направлениям и до конца мая. Об этом сообщают турагенты, которые получают соответствующие рассылки по своим заявкам.

Туроператоры начали отменять зарубежные туры на апрель и май
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вынуждены информировать об аннуляции заявок с датами заездов по 15.04.22 включительно по причине отмены рейсов в плановые даты начала туров и объективной невозможности их исполнения», - сообщили розничным партнерам 25 марта туроператоры Coral Travel и Sunmar.

Туристам предлагают перенести деньги на новую заявку на альтернативные даты и направления по текущей стоимости и при необходимости доплатить. Либо сохранить средства в рублях на депозите с возможностью их последующего использования.

«Данная информация не распространяется на туры на базе GDS рейсов, в т.ч. в рамках блока мест оператора, а также на заявки GDS билет», - также уточняется в рассылке туроператоров.

Еще один туроператор – ANEX Tour, по сообщению турагентов, отменил программу на чартерных рейсах авиакомпании AZUR Air в Египет, ОАЭ и Доминикану до середины апреля. Сейчас менеджерам приходят уведомления по каждой конкретной заявке.

«А у меня Пегас Кипр аннулировал на май», - делятся информацией с коллегами турагент из Москвы. «В общем можно забыть о загранице на чартерах в апреле и мае», - с грустью констатируют представители туристической розницы.

Напомним, ранее турагенты жаловались в том числе и главе Ростуризма Зарине Догузовой, что туроператоры не отменяют туры на апрель-май и туристы не могут вернуть за них деньги или как-то скорректировать планы.

Общество,Ростуризм,
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