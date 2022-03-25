"Ночлежка" открыла ресторан для трудоустройства бездомных в Петербурге. Видео

"Часть персонала [заведения] является профессиональными поварами, официантами и так далее, часть же является нашими стажерами и, более того, вы в 99 процентах случаев не сможете понять, кто есть кто, что очень-очень важно и что, на самом деле, хорошо описывает проблему бездомности", - пояснил Краморов.