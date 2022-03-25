"Ночлежка" открыла ресторан для трудоустройства бездомных в Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге появился ресторан "Вход с улицы", в котором будут стажироваться подопечные благотворительной организации для бездомных "Ночлежка". Съемочная группа Ruptly пообщалась с руководителем фонда и работниками заведения в четверг.
По словам директора благотворительной организации "Ночлежка" Данила Краморова, ресторан будет работать по принципу транзитного трудоустройства: подопечные "Ночлежки" смогут набраться опыта и приобрести необходимые навыки для дальнейшей работы в других заведениях в качестве повара, официанта или бармена.
"Часть персонала [заведения] является профессиональными поварами, официантами и так далее, часть же является нашими стажерами и, более того, вы в 99 процентах случаев не сможете понять, кто есть кто, что очень-очень важно и что, на самом деле, хорошо описывает проблему бездомности", - пояснил Краморов.
Мужчина также подчеркнул, что в этом заключается главная идея проекта: бездомность - не то, что должно бросаться в глаза.