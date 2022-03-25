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58 минут назад

4 212 человек госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

4 212 человек госпитализировали за минувшие сутки с коронавирусом в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в стране выявлено 25 382 новых случая заражения, общее число инфицированных достигло 17 715 390.

4 212 человек госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+1237), Свердловской (+1164), и Ростовской области (+1114), Москве (+1086) и Воронежской области (+977). В Подмосковье 560 новых случаев заражения.

Выздоровели еще 61 860 пациентов, всего за время пандемии коронавирусом переболели 16 545 758 жителей России. Умерли еще 398 человек, всего в стране зафиксировано 366 618 летальных исходов.

По данным на 18 марта в России полную вакцинацию прошли 84 914 186 человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 51,7%.

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