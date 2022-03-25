Психолог назвала вещи, которые родители не обязаны делать для ребенка

Родители стремятся дать своим детям лучшее: развивают различные навыки, предлагают досуг, обеспечивают возможность учиться и развлекаться. Многие современные специалисты уверены: стоит дать малышу максимум, пока он растет. Однако детский психолог Алина Климова считает, что некоторые вещи мамы и папы делать не обязаны. Подробности читайте в нашей новости.

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Как написала специалист в своем Telegram-канале, нередко родители испытывают чувство вины из-за того, что не дают детям все желаемое, и отказывают им.

Она добавила, что необязательно также покупать для сына или дочери каждую вещь, которую он захочет иметь. Важно научить их уважать чужой труд, ценить деньги и прилагать усилия для реализации своих целей и желаний.