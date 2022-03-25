Психолог назвала вещи, которые родители не обязаны делать для ребенка

Родители стремятся дать своим детям лучшее: развивают различные навыки, предлагают досуг, обеспечивают возможность учиться и развлекаться. Многие современные специалисты уверены: стоит дать малышу максимум, пока он растет. Однако детский психолог Алина Климова считает, что некоторые вещи мамы и папы делать не обязаны. Подробности читайте в нашей новости.
Как написала специалист в своем Telegram-канале, нередко родители испытывают чувство вины из-за того, что не дают детям все желаемое, и отказывают им.
Она добавила, что необязательно также покупать для сына или дочери каждую вещь, которую он захочет иметь. Важно научить их уважать чужой труд, ценить деньги и прилагать усилия для реализации своих целей и желаний.
Не обязаны родители и готовить ребенку особенную еду: в семье учитываются предпочтения каждого ее члена. Постоянно убирать за ним тоже не нужно, ведь малыш должен научиться соблюдать чистоту, поддерживать порядок и понемногу помогать по дому. Кроме того, по мнению Климовой, не нужно мучить себя чувством вины, если требования ребенка не выполняются здесь и сейчас.Ранее «Летидор» писал , что психолог объяснил, как побороть ревность старших детей к младшим.Фото: pixabay.com