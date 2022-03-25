Чичерину объявят в международный розыск на Украине

"Украинские прокуроры, украинские полицейские департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины совместно приняли решение об изменении вашего процессуального статуса и отныне вы подозреваемое лицо <...>. Украинские прокуроры в самое ближайшее время инициируют процесс объявления вас в международный розыск", - написала Венедиктова в Facebook (запрещена в России; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). При этом генпрокурор обратилась к Чичериной на русском языке.