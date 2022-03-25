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11 минут назад

Украинская прокуратура заочно предъявила обвинения певице Юлии Чичериной

ТАССТАСС

Украинская прокуратура заочно предъявила обвинения российской певице Юлии Чичериной и намеревается объявить ее в международный розыск. Об этом заявила в пятницу генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Чичерину объявят в международный розыск на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Украинские прокуроры, украинские полицейские департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины совместно приняли решение об изменении вашего процессуального статуса и отныне вы подозреваемое лицо <...>. Украинские прокуроры в самое ближайшее время инициируют процесс объявления вас в международный розыск", - написала Венедиктова в Facebook (запрещена в России; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). При этом генпрокурор обратилась к Чичериной на русском языке.

Уточняется, что певица обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над государственными символами.

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Ранее суд на Украине заочно арестовал Николая Баскова, Владимира Соловьева, Никиту Михалкова, Олега Газманова и Тину Канделаки.

Общество,Ирина Венедиктова,Олег Газманов,Юлия Чичерина,Тина Канделаки,Владимир Соловьев,Николай Басков,Никита Михалков,СБУ,
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