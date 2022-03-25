В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
23 минуты назад

Отменяется последний действующий поезд из России в Европу

Ura.RuUra.Ru

Поезд Allegro, ездящий из Санкт-Петербурга в Хельсинки, прекратит свою работу 26 марта. Поезд является последним железнодорожным рейсом, который ездит из России в Европу.

Отменяется последний действующий поезд из России в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь видно, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного владельца. Финнов в России осталось очень мало», — передает издание Helsingin Sanomat слова министра управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнена.

Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные санкции. В частности, Евросоюз закрыл с Россией железнодорожное и авиасообщение. Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Запад ввел бы санкции в любом случае.

Финские железные дороги назвали новую дату прекращения рейсов. Движение поезда Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки приостановят с 28 марта.

Общество,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители