Отменяется последний действующий поезд из России в Европу

Поезд Allegro, ездящий из Санкт-Петербурга в Хельсинки , прекратит свою работу 26 марта. Поезд является последним железнодорожным рейсом, который ездит из России в Европу.

«Теперь видно, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного владельца. Финнов в России осталось очень мало», — передает издание Helsingin Sanomat слова министра управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнена.

Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные санкции. В частности, Евросоюз закрыл с Россией железнодорожное и авиасообщение. Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Запад ввел бы санкции в любом случае.