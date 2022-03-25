Российских школьников предложили спасать от травли QR-кодами в туалетах

«Куда ребенок бежит, когда его обижают — в школьный туалет, закрывается и там плачет. И вот на двери QR-код, ты просто считываешь его, и он тебе выстраивает маршрут — куда можно позвонить, как себя повести, где тебе помогут. Потому что, правда, для детей это очень травмирующая история — и для тех, кого травят, и для тех, кто травит», — порассуждала Львова-Белова.