Пока вы спали: военная помощь США Украине и нейтралитет Молдавии

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Фото: ТАСС ТАСС

США подтвердили продолжение военной помощи Украине

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Также, по его словам, министры обсудили дальнейшее предоставление Украине военной помощи, в том числе и «в размере $1 млрд на обеспечение безопасности, о которой недавно объявил президент [США Джо] Байден».

Молдавия сохраняет нейтралитет

Молдавия во время украинского кризиса не присоединилась ни к одной из антироссийских санкций и не пропускает через свою территорию ничего, что может быть истолковано как продукция двойного назначения. Что происходит в Молдавии, разбирался «Коммерсант».

Президент Молдавии Майя Санду, премьер Наталья Гаврилица и министр иностранных дел Нику Попеску регулярно в своих выступлениях напоминают о нейтральном статусе страны, прописанном в Конституции. Кишинев также начал активные переговоры с Приднестровьем. При этом подобная позиция молдавских властей поддержана как западными странами, включая США, так и оппозиционными политическими силами внутри Молдавии.

Российская нефть может уйти в Азию

На фоне введенного США эмбарго на покупку российской нефти и угрозы ее поставкам в Евросоюз крупнейшие нефтетрейдеры прогнозируют рост цен до $200–250 за баррель в течение нескольких месяцев, что почти гарантированно отправит в рецессию всю мировую экономику. Об этом пишут «Известия».

При этом эксперты допускают масштабную переориентацию, при которой нефть из России пойдет в страны Азии, а ближневосточные производители перейдут на европейский рынок.

Apple Pay прекратил работу в России

Компания Apple на фоне военной операции России на Украине ограничила оплату картами платежной системы «Мир» и начала их постепенное удаление из системы. По мнению экспертов, полностью завершить процесс Apple сможет к 26 марта, пишет «Коммерсант». https://www.kommersant.ru/doc/5272296?from=main

Платежный сервис Samsung Pay продолжает работу в России, но могут быть недоступны платежи и переводы по картам Mastercard и Visa. А платежи с помощью Google Pay недоступны. Таким образом, по словам экспертов, основной альтернативой для держателей Mastercard и Visa, которые хотят продолжить пользоваться бесконтактным способом оплаты, стала система MirPay.

АвтоВАЗ возвращается к выпуску оригинальных моделей

Российская компания АвтоВАЗ, чей основной акционер Renault 23 марта объявил о приостановке производства в РФ, пытается оперативно вернуться к выпуску своих оригинальных моделей Granta и Niva и преодолеть зависимость от глобальных поставщиков компонентов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает «Коммерсант».