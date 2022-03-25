Детей 5-7 лет хотят бесплатно пускать в электрички

В Госдуму 25 марта внесли законопроект о бесплатном проезде на электричках для детей 5-7 лет без предоставления им отдельного посадочного места. Какие еще есть транспортные льготы для детей, разбиралась «Парламентская газета».

Фото: © Владимир Афанасьев/ПГ © Владимир Афанасьев/ПГ

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Сегодня бесплатный проезд на электричках без посадочного места доступен детям до 5 лет, а также школьникам от 7 лет. Авторы законопроекта отметили, что шестилетки оказались социально незащищенной категорией, которой приходится оплачивать проезд в пригородных поездах полностью. Лишь в некоторых регионах стоимость проезда компенсируют частично: в 48 субъектах предусмотрены скидки от 50 до 75 процентов.

По мнению Анны Кузнецовой, в нынешнее непростое время важно искать новые формы поддержки граждан, в особенности — семей с детьми.

«Считаю, любые меры, направление на поддержку семей с детьми должны быть безоговорочно поддержаны в кратчайшие сроки», — заявила она.

«Электрички, которые всегда были загородным транспортом, очень активно начинают встраиваться в инфраструктуру городов, областных центров», — отметила Татьяна Буцкая.

Этот процесс особенно заметен в городах-миллионниках: многие дети пользуются электричками как одним из видов городского транспорта. Нередко бывает и так, что ребенок живет в пригороде, а в школу или детский сад его возят в город.

Денежный вопрос

Федеральные законы предусматривают бесплатный проезд или скидку для детей на многие виды междугороднего транспорта.

Поезда

В июне 2021 года Правительство утвердило льготу при покупке билетов на поезда дальнего следования по России для семей с детьми до 18 лет. За проезд в купе они платят разницу между полной стоимостью такого проезда и половиной стоимости проезда в плацкарте по тому же маршруту. Воспользоваться льготой могут родители или законные опекуны, причем как покупая билеты самостоятельно, так и через турфирму при заказе путевки. Категория поезда значения не имеет. Ограничений по маршрутам тоже нет.

Кроме того, согласно правилам РЖД, для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет доступен проезд в общих, плацкартных, сидячих вагонах, в двухэтажных пассажирских купейных вагонах поездов дальнего следования по России за половину стоимости. К сожалению, льгота недоступна летом — она действует с 1 сентября по 31 мая и не распространяется на скоростные поезда.

Пассажир имеет право провозить бесплатно одного ребенка не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место в купе, СВ, плацкартных, общих и сидячих вагонах, и не старше 10 лет в вагонах класса «Люкс».

На отдельных местах детей до 10 лет можно провозить за 35 процентов стоимости взрослого билета в вагонах СВ, купе, плацкартных и общих, а в вагонах класса «Люкс» — бесплатно.

Кроме того, право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно имеют дети-инвалиды любого возраста, а также лица, сопровождающие их в поездке.

Самолеты

Большую часть правил перелета авиакомпании устанавливают самостоятельно. Но есть несколько пунктов, которые соблюдают почти все перевозчики.

Так, дети до двух лет без места летят бесплатно по России и за 10 процентов от взрослого тарифа — за границу. Детям до 12 лет положено отдельное место, но по льготной цене: скидка может составлять 25 процентов от тарифа или 15-20 процентов от полной стоимости билета в зависимости от сборов и такс.

Автобусы

В городском и пригородном автобусе бесплатно можно перевозить детей до 7 лет без отдельного посадочного места, а также одного ребенка до 5 лет в междугородном автобусе кроме случаев, когда проезд без посадочного места невозможен.