Депутат Хамзаев предложил печатать в паспортах историко-культурные образы России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать новый дизайн российского паспорта, проиллюстрировав его ключевыми историко-культурными событиями страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По его словам, в документе могут быть размещены образы, посвященные победе в Великой Отечественной войне, первому полету человека в космос, а также портреты полководцев разных эпох, история Большого театра, изображения многонациональных российских семей и географии России.

Хамзаев считает, что паспорт должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в богатую культуру страны.

"В ближайшее время вместе с общественностью разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта", — добавил он.

В конце прошлого года сообщалось, что в Москве, Подмосковье и Татарстане с 2023 года начнут внедрять цифровой паспорт. При этом бумажный паспорт будет аннулироваться при получении электронного.