Депутат Госдумы предложил создать новый дизайн паспорта

Создать новый дизайн российского паспорта, проиллюстрировав его ключевыми историко-культурными событиями страны предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев. О своей инициативе он рассказал в интервью РИА Новости.

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«В паспорте могут быть размещены образы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, легендарный подвиг первых людей в космосе, история Большого Театра, подвиги наших легендарных полководцев разных эпох, о многонациональной семье России, географии — самой большой по площади страны», — прокомментировал свое предложение Хамзаев.

Он также добавил, что паспорт должен быть не только инструментом верификации личности, но и элементом популяризации истории страны.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский на втором заседании комиссии призвал российские школы начинать учебный день с молитвы по примеру США.