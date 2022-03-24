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32 минуты назад

Названы сферы с самой высокой конкуренцией на рынке труда

Елена Прошина

Самый высокий уровень конкуренции сейчас наблюдается в сфере юриспруденции, а самый низкий — в консультировании. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на обзор сервиса HeadHunter по ситуации на рынке труда за 14-20 марта текущего года.

Названы сферы с самой высокой конкуренцией на рынке труда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты компании провели анализ на основе соотношения числа резюме, созданных или обновленных за последние 60 дней, и количеству активных хотя бы один день в течение последних 30 дней вакансий (hh.индекс).

Таким образом в пятерку по уровню конкуренции вошли юриспруденция (индекс 9,3), начало карьеры и студенты (8), наука и образование (6,8), административный персонал (6,6) и бухгалтерия и финансы (5,7). Самый низкий уровень конкуренции оказался в сферах строительства и недвижимости (1,5), медицины и фармацевтики (1,5), рабочего персонала (1,2), домашнего персонала (0,8) и консультирования (0,3).

Также в обзоре эксперты сервиса отметили, что за последние четыре недели заметнее всего hh.индекс вырос в сферах страхования и юриспруденции. Дефицит работников, согласно тексту документа, по-прежнему ощущается в сферах консультирования и домашнего персонала. Среди регионов самый большой уровень конкуренции HeadHunter зафиксировал в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

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