Названы сферы с самой высокой конкуренцией на рынке труда

Самый высокий уровень конкуренции сейчас наблюдается в сфере юриспруденции, а самый низкий — в консультировании. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на обзор сервиса HeadHunter по ситуации на рынке труда за 14-20 марта текущего года.

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Специалисты компании провели анализ на основе соотношения числа резюме, созданных или обновленных за последние 60 дней, и количеству активных хотя бы один день в течение последних 30 дней вакансий (hh.индекс).

Таким образом в пятерку по уровню конкуренции вошли юриспруденция (индекс 9,3), начало карьеры и студенты (8), наука и образование (6,8), административный персонал (6,6) и бухгалтерия и финансы (5,7). Самый низкий уровень конкуренции оказался в сферах строительства и недвижимости (1,5), медицины и фармацевтики (1,5), рабочего персонала (1,2), домашнего персонала (0,8) и консультирования (0,3).