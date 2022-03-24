Российским туристам дали совет по оплате счетов за рубежом

Эксперты туристической отрасли дали российским туристам рекомендации, как избежать сложностей при оплате услуг и товаров в валюте за рубежом. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Глава компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов посоветовал путешественникам заранее внести через туроператора депозит в рублях для оплаты дополнительных услуг в отеле.

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«Тогда наличные туристам почти не понадобятся. Когда счет будет закрыт, мы вернем разницу, если она останется», — объяснил схему эксперт.

Руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян поддержал предложение коллеги и добавил, что сейчас туристы перед поездкой бронируют через турагентство самые разные услуги. Например, заранее планируют трансферы, экскурсии и даже ужины.

Помимо прочего, россиянам напомнили способ самостоятельного расчета: получить наличные за границей можно с помощью систем денежных переводов, самые крупнейшие и известные из них — «Золотая корона» и «Контакт». Через сайт или приложение сервисов деньги можно отправить самому себе.

Так, в Турции работают обе системы, в Египте партнером «Золотой короны» выступает Shift в отделениях банка Banque du Caire, однако в ОАЭ и Таиланде российские системы переводов не представлены. При этом специалисты портала напомнили про ограничения сумм переводов в месяц и про потери от конвертаций.

Российские туроператоры начали предлагать туры за границу для оформления там банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Нишу "вакцинных туров", несколько потерявших былую актуальность, грозят заполнить туры за банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard. На рынке уже появились первые предложения по таким турам в Узбекистан от "Веди групп". Другие туроператоры готовы пополнить список "карточных" направлений Арменией, Казахстаном и другими странами - может быть, и Турцией", - говорится в сообщении.

Например, "Веди групп" предлагает такие туры в Узбекистан. Путевки являются трехдневными, во второй день тура туристы могут по желанию потратить час на оформление и получение карты международной платежной системы Visa или Mastercard в местном банке. Это организуют партнеры туроператора в Узбекистане. Необходимые документы можно подать в отделение заранее, рассказали в ассоциации.

Туроператор "Русский экспресс" тоже готовит подобные туры в Армению, Казахстан и Узбекистан, также рассматривается Киргизия. Руководитель департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская рассказала АТОР, что спрос на туры за рубеж за картами Visa и Mastercard действительно появился, компания получает все больше запросов от турагентов о возможности организовать подобные поездки. В пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили АТОР, что компания опрашивает принимающих партнеров в Армении, Узбекистане и Турции на предмет возможности запуска таких туров.

По мнению экспертов банковского рынка, круг туроператорских компаний, которые станут предлагать "карточные туры" в страны постсоветского пространства, будет расширяться. Они предупреждают, что приобретать такие туры следует только у проверенных туроператоров.

Россияне продолжают массово оформлять в банках карты китайской платёжной системы UnionPay. Их выпускают в стране уже 11 кредитных организаций, хотя принимают не во всех банкоматах и терминалах. Среди основных проблем, связанных с относительно новой для россиян системой, аналитики называют высокую стоимость, двойную конвертацию валют и невозможность бесконтактной оплаты в России. Но главную опасность опрошенные «Секретом» эксперты видят в давлении международных регуляторов.

После отказа Visa и Mastercard работать в России Национальная система платёжных карт (НСПК) рекомендовала россиянам заказать себе карты UnionPay. Предполагается, что с их помощью можно будет расплачиваться за рубежом и платить за иностранные сервисы. Оформить кобейджинговую (работающую с двумя платёжными системами одновременно) карту «Мир»-UnionPay можно в 11 банках. Скоро к ним присоединятся и другие кредитные организации.

«Все ведущие кредиторы в России уже подали заявки на присоединение к UnionPay. На одобрение потребуется какое-то время, в том числе из-за давления США на Китай. Вашингтону нужно, чтобы Пекин в том или ином виде подключился к антироссийским санкциям. По этой причине вопрос присоединения России к UnionPay затянется до прояснения политической позиции руководства Поднебесной», — пояснил «Секрету» главный аналитик группы «Финам» Игорь Додонов.

Он добавил, что сейчас банки сильно завышают тарифы на выпуск и обслуживание UnionPay. Эксперт посоветовал подождать 4–6 месяцев, если карта не нужна «здесь и сейчас». По его мнению, к этому времени проблемы с доступностью пластиковых носителей будут решены.

Финансист Олег Шибанов тоже считает, что россиянам не стоит торопиться с оформлением карт UnionPay. По его словам, лучше подождать, пока появится какой-то совокупный опыт использования этой системы и чёткое понимание, как она работает.

«Есть более серьёзные риски. UnionPay работает в 180 странах, и, если сейчас международные финансовые регуляторы начнут давить на компанию, может оказаться, что ей чуть меньше хочется российского бизнеса и чуть больше хочется не терять мировой рынок», — предупредил эксперт.

Россиянам лучше подождать, пока не станет точно понятно, где и при каких условиях карты UnionPay работают, сказал «Секрету» глава ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Он отметил, что держатели карты уже сталкиваются с проблемами, причина которых пока неясна.

«UnionPay часто не принимается при оплате онлайн, не принимается в некоторых банкоматах. И пока нет точного понимания: это связано со спецификой карты или же с тем, что её эмитентом являются российские банки. Поэтому я бы порекомендовал пока не торопиться и подождать, пока кредитные организации с этой ситуацией разберутся», — объяснил эксперт.

В России запрещено продавать наличную валюту, а выпущенные в нашей стране карты международных платёжных систем не работают за границей. «Парламентская газета» разбиралась, как в таких условиях ехать в командировку за рубеж или лететь на отдых в тёплые страны.

Есть только «Мир»

Центробанк с 9 марта запретил банкам продавать наличную валюту — возможна лишь безналичная конвертация. Купить доллары или евро можно, например, в мобильном приложении своего банка, но обратить их в реальные дензнаки не получится. Единственный законный вариант заполучить иностранные купюры — снять их со своего счёта, если он был открыт до 9 марта, но сумма не может превышать десяти тысяч долларов.

В этих условиях буйным цветом расцвёл чёрный валютный рынок: в соцсетях, мессенджерах и на сайтах объявлений можно найти множество сообщений о продаже наличных долларов, евро и некоторых других денег. Естественно, по цене в два-три раза выше, чем их официальные курсы.

Оборот валюты без участия банков — незаконен, напомнил зампред думского Комитета по безопасности Анатолий Выборный. За это предусмотрен штраф в размере 75-100 процентов суммы незаконной валютной операции. А за организацию обмена валюты в соцсетях можно получить срок по статье УК «Незаконная банковская деятельность», до семи лет.

В ЦБ уточнили, что пока действует временный порядок операций с наличной валютой в стране и запрет на обслуживание за рубежом выпущенных в нашей стране карт Visa и Mastercard, в поездках по миру россияне могут расплачиваться картой «Мир» и снимать с неё наличные в валюте страны нахождения. Карту «Мир» принимают Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.

Если ехать завтра

В условиях санкций чуть ли не единственной возможностью платить за границей для россиян стало использование карт китайской системы UnionPay. Спрос на них резко вырос, как и увеличилось количество банков, где можно получить такой пластик. На сайте системы указаны десть российских организаций, где можно оформить UnionPay любой категории. В их числе — «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Почта Банк», «Восточный», «Солидарность», «Приморье», «Зенит», «Санкт-Петербург».

На карты UnionPay не распространяются санкционные ограничения, их принимают во многих, в том числе европейских странах, поэтому рост интереса к ним в России сейчас понятен, считает зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. Но оформлять их немедленно и всем подряд всё же не стоит, считает депутат.

«Пока присутствие китайской системы на российском финансовом рынке не устаканится, спешить не нужно», — сказал «Парламентской газете» Кирьянов.

Оформив пластик от UnionPay, человек будет платить за его обслуживание, при этом уже привычных многим пользователям программ привилегий у этих карт пока нет, обратил внимание депутат.

«Поэтому если ваша зарубежная поездка начинается не завтра, то лучше подождать», — заключил он.

Куда лететь без денег

Российские туристы могут путешествовать без пересадки в 15 стран мира, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка. Правда, пляжный отдых могут предоставить не все эти страны.

В этом плане предпочтительнее других Турция, рассказала «Парламентской газете» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе: там принимают карту «Мир», а большинство отелей работает по системе «всё включено», то есть наличные нашим туристам особенно не нужны. Аналогичная ситуация в Египте и Тунисе, но там пока не принимают «Мир», то есть за пределами отеля, если нет валюты, делать в общем-то нечего.

Развивают систему «всё включено» Мальдивы, Доминикана, Куба, Мексика, ОАЭ. Кроме того, в Эмиратах есть перспектива оплаты «Миром», как и в ещё одной стране, которую в АТОР считают перспективной, — во Вьетнаме.

В этом году россияне сделают выбор в пользу организованного туризма, считает Майя Ломидзе. Сейчас это безопаснее и проще, чем путешествовать «дикарём».

«Серьёзный крен будет в сторону продуктов, где не нужно ничего платить на месте проживания, — добавила эксперт. — Это коснётся не только выездного, но и внутреннего туризма. Программы «всё включено» получат преимущества».

На фоне ситуации на Украине туроператоры наблюдают массовый интерес к длительным поездкам за рубеж (long-stay-туризм) и долгосрочной аренде жилья за границей. Об этом сообщает издание «Компания».

По словам генерального директора Space Travel Артура Мурадяна, новый вид путешествий выбирают в основном обеспеченные граждане, которые могут позволить себе пребывание в другой стране более трех месяцев. Самыми популярными направлениями для такого формата стали ОАЭ, Турция, Мальдивы и Таиланд.

При этом эксперты отметили падение спроса на традиционные туры за рубеж до 80 процентов. «Пока еще работает Турция, если не испортим с ней отношения, то летом будет доминировать у нас турецкий и египетский туризм», — рассказал генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов. Он также добавил, что пока не удается делать долгосрочных прогнозов, так как глубина продаж не превышает двух-трех недель.

Россияне массово заинтересовались поездками по трем заграничным направлениям в марте — туристы активно искали авиабилеты в Турцию, Узбекистан и Армению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным экспертов, самым популярным направлением стала Турция, куда доля поисковых запросов составила 17,7 процента. На втором и третьем месте — Узбекистан (12,3 процента) и Армения (10,5 процента).

Также россияне бросились искать билеты в Киргизию (6,7 процента), Азербайджан (5,25 процента), Казахстан (4,3 процента) и Таджикистан (4,1 процента). Реже соотечественники в марте задумывались о поездке в ОАЭ (3,2 процента), Грузию (2,5 процента) и Израиль (2,2 процента).

Аналитики также проанализировали стоимость проездных документов и выяснили, что среди популярных направлений наиболее бюджетными в марте будут поездки в Армению. Так, средняя стоимость перелета из Москвы в Ереван в одну сторону составляет 19 тысяч рублей. В Душанбе можно улететь за 22,2 тысячи рублей, в Стамбул — от 39,8 тысячи.

Ранее в марте член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева назвала страны, ожидающие увеличения турпотока из России. По ее словам, наиболее заинтересованными в приеме отечественных путешественников государствами будут Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам, Таиланд и Тунис.

У россиян есть возможность улететь без пересадки в 15 стран рейсами иностранных авиакомпаний, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В марте туристы из России смогут улететь прямыми рейсами в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизию, Армению, Белоруссию, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Шри-Ланку.

В АТОР отметили, что снятие Россией ряда коронавирусных ограничений привело к увеличению количества рейсов по многим из этих направлений.

По данным Ассоциации, весной многие авиакомпании планируют вернуться в Россию, чтобы возобновить перевозку пассажиров. Так, с 1 апреля летать по маршруту Москва — Шарм Эль-Шейх планирует Air Cairo. Royal Jordanian планирует запустить рейс Москва — Амман (Иордания) с 26 апреля. Armenia начнет полетную программу в Ереван из Минеральных Вод, говорится в сообщении АТОР.

Из-за введенных против Москвы санкций вырос объем пассажиропотока из России через Сербию, Турцию и ОАЭ, в основном эти страны используются для перелета в Европу.

Основными странами назначения в Европе при перелетах через Турцию были Германия, Италия, Великобритания, Испания и Греция, а при перелетах через Сербию – Черногория, Кипр, Франция, Швейцария и Италия, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров.

При перелетах через ОАЭ авиапассажиры отправлялись на Кипр, в Германию, Великобританию, Италию и Францию. Турция и ОАЭ также стали хабами, связывающими Россию с США и некоторые азиатские направления.

«Анализируя пропускную способность регулярных рейсов до введения санкций (в течение недели 21 февраля) по сравнению с последними доступными данными (в течение недели до 7 марта), было отмечено увеличение объемов перевозки на 50% из России в Сербию, на 12% в Турцию и на 5% в ОАЭ», – сообщил вице-президент ForwardKeys Оливье Понти.

На данный момент билеты в Стамбул из Москвы с вылетом в конце марта можно купить по цене от 39 тыс. рублей в одну сторону. Это рейс через Ереван авиакомпании FlyOne. Самый дешевый билет без пересадок с вылетом в конце марта обойдется минимум в 55 тыс. рублей на одного пассажира.

Билеты в Белград (Сербия) из Москвы можно купить только с пересадкой. Цена на конец марта в одну сторону – от 48-50 тыс. рублей. Улететь прямым рейсом авиакомпании AirSerbia в начале апреля стоит от 65 тыс. рублей на одного. Билеты со стыковками на эти даты можно найти по цене от 40 тыс. рублей в одну сторону.

Самый дешевый билет на рейс со стыковкой из Москвы в Дубай в конце марта обойдется в 41 тыс. рублей, а билет на прямой рейс Emirates можно купить по цене от 61 тыс. рублей. В начале апреля цены такие же.

Россияне признались в нежелании путешествовать из-за больших расходов, связанных с поездками. Об этом стало известно из доклада компании Ipsos, который был представлен на аналитической сессии MITT 2022, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным опроса, в 2022 году россияне стали отказываться от путешествий из-за нехватки денег в два раза чаще, чем в прошлом году (32 против 16 процентов). Еще 30 процентов респондентов признались, что их смущает «общая политическая напряженность в мире», 13 процентов волнуется из-за закрытия аэропортов и отмены рейсов.

Кроме того, среди россиян резко упал интерес к событийному туризму. Так, отправиться в поездки на фестивали и спортивные соревнования готовы всего семь процентов россиян. Также низкие показатели у горнолыжного и медицинского туризма, экстремальных видов отдыха и путешествий с целью учебы.

Специалисты Ipsos заметили еще один тренд: все меньше людей ассоциируют свое счастье с возможностью путешествовать — так считает только 34 процента участников опроса. Теперь с этим понятием россияне чаще связывают самые базовые условия жизни: воду, еду, жилище (этот ответ стал одним из самых популярных, набрав 45 процентов голосов).