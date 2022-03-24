Минздрав прорабатывает новые форматы ревакцинации от коронавируса

Минздрав России может в ближайшую неделю озвучить новые форматы ревакцинации от коронавируса, сообщил журналистам в четверг глава министерства Михаил Мурашко.
"Мы сейчас прорабатываем новые форматы ревакцинации для населения. Я думаю, что в ближайшую неделю мы озвучим их", - сказал он.
При этом он отметил, что пока остаются прежние рекомендации по ревакцинации от коронавируса спустя полгода. Лица с хроническими заболеваниями, а также пожилые все еще остаются в группе риска по заболеванию, добавил Мурашко.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 17 690 008 случаев заражения, умерли 366 220 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.