Можно ли бороться интимом с депрессией — мнение психолога

Международный день борьбы с депрессией отмечается 24 марта.
Психолог, сексолог Наталия Леденева-Свирская рекомендует тем, кто заподозрил у себя депрессию и заметил у себя подавленность и грусть, пройти тесты, позволяющие установить депрессивное состояние. Для этого можно обратиться в районный психоневрологический диспансер на бесплатный прием. Если диагноз подтвердился, психиатр выпишет соответствующие препараты.
Без помощи врача можно попробовать бороться с подавленностью тем, что приносит удовлетворение и не разрушает организм. Это может быть и интим.
Секс всегда в плюсе. Как в известной байке. Мужчина жалуется: «Доктор, ну вот никак не проходит у меня горе-несчастье». Врач в ответ: «Да перестаньте. В конце концов, займитесь сексом, выпейте, погуляйте». «Извините, доктор, а вы точно психолог? Хотя не важно. Ваши советы мне определенно нравятся». Так вот сделайте так, чтобы жизнь не потеряла краски и вкус, — говорит психолог, призывать потакать себе и не отказывать себе в малень