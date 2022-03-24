Можно ли бороться интимом с депрессией — мнение психолога

Секс всегда в плюсе. Как в известной байке. Мужчина жалуется: «Доктор, ну вот никак не проходит у меня горе-несчастье». Врач в ответ: «Да перестаньте. В конце концов, займитесь сексом, выпейте, погуляйте». «Извините, доктор, а вы точно психолог? Хотя не важно. Ваши советы мне определенно нравятся». Так вот сделайте так, чтобы жизнь не потеряла краски и вкус, — говорит психолог, призывать потакать себе и не отказывать себе в малень