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27 минут назад

Мединский призвал все российские школы начинать день с молитвы

МослентаМослента

Помощник президента России Владимир Мединский на втором заседании комиссии призвал российские школы начинать учебный день с молитвы по примеру США. Его слова в четверг, 24 марта, приводит ТАСС.

Мединский подчеркнул, что уже 150 лет во всех школах США учебный день начинается с молитвы об Америке, написанной общественными деятелями еще во второй половине XIX века.

«И только в некоторых штатах отдельными местными законами разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны», — объяснил он.

Кроме того, помощник президента попросил комиссию обратиться в Минпросвещения России с рекомендацией создать аналогичную систему в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня». Члены комиссии единогласно поддержали предложение Мединского. Протокол заседания будет направлен Министру просвещения России Сергею Кравцову.

Мединский рекомендовал сократить число развлекательных программ на ТВ

Ранее москвичей удивили стенды с рекламой дополнительного образования в школах.

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