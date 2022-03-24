Прах актрисы Натальи Назаровой похоронили тайно

Актрису Наталью Назарову тайно похоронили в Москве, сообщает издание "СтарХит". Прощание прошло в закрытом формате, на нем присутствовали только близкие 72-летней Назаровой. На каком из кладбищ похоронили звезду советского кино, не уточняется.
О смерти Назаровой стало известно 17 марта. СМИ сообщали, что последние годы она провела в одиночестве и стесненных финансовых условиях.
"Ем на гладильной доске, потому что стол у меня завален вещами. Пользуюсь чугунным утюгом. Нагреваю его и глажу. Соседи ко мне не очень хорошо относятся. Когда у меня дома много вещей, чувствую себя королевой. Для многих это покажется хламом, а для меня они — новая работа. Моя карьера закончилась очень страшно", — рассказывала о своей жизни два года назад на одном из ток-шоу Назарова.
Актриса сыграла в фильмах "Раба любви", "Сентиментальный роман", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Молодая жена", "Сибириада", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Старый Новый год", "Почти смешная история", "Трудно первые сто лет" и др.