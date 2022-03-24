Прах актрисы Натальи Назаровой похоронили тайно

"Ем на гладильной доске, потому что стол у меня завален вещами. Пользуюсь чугунным утюгом. Нагреваю его и глажу. Соседи ко мне не очень хорошо относятся. Когда у меня дома много вещей, чувствую себя королевой. Для многих это покажется хламом, а для меня они — новая работа. Моя карьера закончилась очень страшно", — рассказывала о своей жизни два года назад на одном из ток-шоу Назарова.