Южные регионы Украины начали переходить на рубли

Регионы юга Украины под контролем российских военных начали постепенно отказываться от гривны и переходить на рубли, сообщил в четверг в своем Telegram-канале вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Наши братья в южных регионах Украины, контролируемых российскими вооруженными силами, уже начали постепенно переходить на рубли, отказываясь от расчетов в гривнах", - написал Мурадов.
Глава Крыма Сергей Аксенов 17 марта сообщал, что в освобожденной российскими войсками и граничащей с республикой Херсонской области Украины планируется выплачивать пенсии и зарплаты в рублях.