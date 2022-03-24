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1 час назад

Постпред Крыма сообщил, что южные регионы Украины начали постепенно переходить на рубли

ТАССТАСС

Регионы юга Украины под контролем российских военных начали постепенно отказываться от гривны и переходить на рубли, сообщил в четверг в своем Telegram-канале вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Южные регионы Украины начали переходить на рубли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наши братья в южных регионах Украины, контролируемых российскими вооруженными силами, уже начали постепенно переходить на рубли, отказываясь от расчетов в гривнах", - написал Мурадов.

Глава Крыма Сергей Аксенов 17 марта сообщал, что в освобожденной российскими войсками и граничащей с республикой Херсонской области Украины планируется выплачивать пенсии и зарплаты в рублях.

Общество,Георгий Мурадов,Сергей Аксенов,
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