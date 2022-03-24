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33 минуты назад

Российско-немецкий фотограф стала региональным победителем конкурса World Press Photo

ТАССТАСС

Российско-немецкий фотограф Нанна Хейтманн стала одним из четырех победителей конкурса World Press Photo по европейскому региону. Ее серия снимков "Как замерзшая земля горит", сделанная для агентства Magnum Photos, одержала победу в категории "Фотоистории", сообщили в четверг организаторы.

Российско-немецкий фотограф стала региональным победителем конкурса World Press Photo
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Серия рассказывает о лесных пожарах в Республике Саха (Якутия) в 2021 году, однако Хейтманн при этом вышла далеко за пределы съемки самих горящих лесов. Фотограф охватила множество других проблем, начиная от все быстрее тающих ледников из-за повышения температуры и заканчивая тяжелыми буднями волонтеров, борющихся с огнем.

Кроме того, специального упоминания жюри заслужила серия "М+Т" российского фотографа Марии Гельман, рассказывающая историю о любви Мини и Татьяны - пожилой пары с синдромом Дауна из уникальной социальной деревни "Светлана" в Ленинградской области. В этой деревне свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. Примечательно, что это совместный проект - полароидные снимки, вошедшие в серию, были сделаны самой Татьяной.

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели почти 65 тыс. снимков, сделанных 4 тыс. фотографов из 130 стран.

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