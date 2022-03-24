Президентом Каннского кинофестиваля впервые станет женщина

Продюсер из Германии Айрис Кноблох избрана новым президентом Каннского кинофестиваля на трехлетний период - с 2023 по 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе международного киносмотра.

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Профессиональный юрист, Кноблох в течение 15 лет руководила французским подразделением американской компании Warner Bros. Entertainment. На посту президента Каннского кинофестиваля она сменит Пьера Лескюра, исполнявшего эти обязанности с 2014 года.

"Я приложу все силы, чтобы фестиваль сохранил свое влияние в мире культуры", - сказала Кноблох. Она станет первой женщиной на этом посту.

Административный совет, который избирает президента Каннского фестиваля, состоит из 28 человек. В его состав входят представители Министерства культуры Франции, МИД, палат французского парламента, ассоциаций авторов фильмов, продюсеров и прокатчиков, Общества защиты авторских прав, а также уполномоченные профсоюзов.

Президент фестиваля назначает затем его дирекцию. С 2007 года обязанности генерального директора конкурса возложены на Тьерри Фремо.