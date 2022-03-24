Под льготную ипотеку подходит 78% квартир в крупных городах

С учетом максимального лимита в 6 млн рублей для регионов стоимость выбранного жилья не должна превышать 7,5 млн рублей. Для столичных регионов с лимитом 12 млн рублей стоимость жилья - до 15 млн рублей, подсчитали эксперты "Циан.Аналитика".
Если под прежний 3-миллионный лимит подходило около 8% новых квартир в крупных городах (с населением от полумиллиона человек), то в новые лимиты укладывается 78% квартир. В Москве доля подходящего жилья выросла с 0% до 54%, в Санкт-Петербурге - с 3% до 77%.
Максимальная доля квартир, подходящих для субсидии (свыше 95%), - в Кирове, Ижевске, Московской области, Махачкале, Ленинградской области.
Средняя площадь жилья, подходящего под обновленную субсидию, - 48,3 кв. м, вместо прежних 34 кв. м с трехмиллионным лимитом - купить можно на комнату больше.
При этом средняя стоимость квартиры в целом по рынку на четверть выше, чем по обновленной льготной ипотеке, отмечают эксперты. В пяти городах увеличенного лимита не хватит, чтобы купить среднюю квартиру с минимальным первым взносом 20%.
Минимальная доля подходящих квартир от общего объема - в Сочи (6%). Чуть больше трети квартир подходят под обновленный лимит в Казани (36%), примерно половину новостроек можно рассматривать в Нижнем Новгороде (47%), Владивостоке (53%) и Москве (54%). По остальным регионам доля подходящих квартир - от 62% и выше.
В пяти городах первого взноса в 20% не хватит для того, чтобы приобрести "среднюю" квартиру по льготной ипотеке. Это Сочи (первый взнос должен быть примерно 54%), Казань (34%), Москва (30%), Нижний Новгород и Владивосток (по 24%). По всем остальным локациям максимальный обновленный лимит позволяет купить недвижимость со взносом менее 20%.
"Ипотека под 12% выглядит выгодной на фоне текущих условий стандартной ипотеки под 20% и выше, - отмечает Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики. - Прежние условия ипотечного льготного кредитования охватывали лишь десятую часть рынка новостроек крупных городов. Возврат прежних лимитов кредитования поддержат отрасль, но очень многое будет зависеть от динамики доходов населения, ситуации на рынке труда и общей "уверенности в завтрашнем дне", т.е. тех факторов, которые для оформления ипотеки не менее важны, чем число процентных пунктов в кредитном договоре. Дополнительно нужно учесть, что с июня 2021 года - когда действовал аналогичный лимит - средняя стоимость квадратного метра по крупным городам увеличилась почти на четверть, а текущая ставка по кредиту при этом - выше в два раза".