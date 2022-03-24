Под льготную ипотеку подходит 78% квартир в крупных городах

С учетом максимального лимита в 6 млн рублей для регионов стоимость выбранного жилья не должна превышать 7,5 млн рублей. Для столичных регионов с лимитом 12 млн рублей стоимость жилья - до 15 млн рублей, подсчитали эксперты "Циан.Аналитика".

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Если под прежний 3-миллионный лимит подходило около 8% новых квартир в крупных городах (с населением от полумиллиона человек), то в новые лимиты укладывается 78% квартир. В Москве доля подходящего жилья выросла с 0% до 54%, в Санкт-Петербурге - с 3% до 77%.

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Средняя площадь жилья, подходящего под обновленную субсидию, - 48,3 кв. м, вместо прежних 34 кв. м с трехмиллионным лимитом - купить можно на комнату больше.

При этом средняя стоимость квартиры в целом по рынку на четверть выше, чем по обновленной льготной ипотеке, отмечают эксперты. В пяти городах увеличенного лимита не хватит, чтобы купить среднюю квартиру с минимальным первым взносом 20%.

Минимальная доля подходящих квартир от общего объема - в Сочи (6%). Чуть больше трети квартир подходят под обновленный лимит в Казани (36%), примерно половину новостроек можно рассматривать в Нижнем Новгороде (47%), Владивостоке (53%) и Москве (54%). По остальным регионам доля подходящих квартир - от 62% и выше.

В пяти городах первого взноса в 20% не хватит для того, чтобы приобрести "среднюю" квартиру по льготной ипотеке. Это Сочи (первый взнос должен быть примерно 54%), Казань (34%), Москва (30%), Нижний Новгород и Владивосток (по 24%). По всем остальным локациям максимальный обновленный лимит позволяет купить недвижимость со взносом менее 20%.