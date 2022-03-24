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1 час назад

Гинцбург опроверг публикации о своем отъезде в Израиль

ТАССТАСС

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург опроверг публикации, согласно которым он покинул Россию и уехал в Израиль.

Гинцбург опроверг публикации о своем отъезде в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я дальше Московской кольцевой [автомобильной] дороги уезжаю, только чтобы приехать в подмосковную деревню, в которой я последние 18 или 19 лет живу. Свидетели - пять сотрудников, которые сейчас у меня в кабинете находятся в Центре им. Гамалеи в Москве, и моя супруга, которая проживает вместе со мной", - сказал он ТАСС в четверг.

Ранее в Telegram-каналах появились публикации, что Гинцбург в выходные якобы уехал в Израиль "в командировку на неопределенный срок".

"Центр им. Гамалеи всегда отвечал и отвечает во многом за биологическую безопасность страны, поэтому отсутствие директора на рабочем месте просто в принципе невозможно", - заключил ученый.

Общество,Александр Гинцбург,
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