Гинцбург опроверг публикации о своем отъезде в Израиль

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург опроверг публикации, согласно которым он покинул Россию и уехал в Израиль.
"Я дальше Московской кольцевой [автомобильной] дороги уезжаю, только чтобы приехать в подмосковную деревню, в которой я последние 18 или 19 лет живу. Свидетели - пять сотрудников, которые сейчас у меня в кабинете находятся в Центре им. Гамалеи в Москве, и моя супруга, которая проживает вместе со мной", - сказал он ТАСС в четверг.
Ранее в Telegram-каналах появились публикации, что Гинцбург в выходные якобы уехал в Израиль "в командировку на неопределенный срок".
"Центр им. Гамалеи всегда отвечал и отвечает во многом за биологическую безопасность страны, поэтому отсутствие директора на рабочем месте просто в принципе невозможно", - заключил ученый.