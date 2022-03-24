Гинцбург опроверг публикации о своем отъезде в Израиль

"Я дальше Московской кольцевой [автомобильной] дороги уезжаю, только чтобы приехать в подмосковную деревню, в которой я последние 18 или 19 лет живу. Свидетели - пять сотрудников, которые сейчас у меня в кабинете находятся в Центре им. Гамалеи в Москве, и моя супруга, которая проживает вместе со мной", - сказал он ТАСС в четверг.