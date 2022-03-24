Нужно ли менять работу во время экономического кризиса

Количество вакансий на российском рынке с конца февраля стало резко снижаться. Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter. Единственные сферы, где растет число свободных мест — госслужба и некоммерческие организации. Карьерный консультант, руководитель HR-проектов Ирина Хоменко в своей статье на hh.ru дала россиянам советы, стоит ли искать новую работу во время экономического кризиса.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Максим Блинов / РИА Новости

Хоменко рассматривает три ситуации, в которых человек может заниматься вопросами трудоустройства: у специалиста в данный

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момент есть работа; специалист остался без работы; человек формально трудоустроен, но на деле работы нет (запущена процедура сокращения, компания приостановила свою деятельность и т. п.)

1. Работа есть, но она не устраивает

В случае, если сотрудник чувствует, что перерос свою должность, начальство отказывается повышать зарплату, или у работника не сложились отношения с новым руководством, Хоменко рекомендует не торопиться с увольнением. Чтобы принять правильное решение, эксперт советует потенциальному соискателю ответить на следующие вопросы:

— Как в условиях кризиса чувствует себя компания, где вы работаете? Есть ли клиенты? Хорошо ли проходят транзакции?

— Окажут ли влияние на бизнес компании антироссийские санкции? Если да, то какое именно? Есть ли у руководства планы по минимизации этих рисков?

— Есть ли задачи и цели, которые вы можете сейчас взять на себя дополнительно? На каких условиях вы могли бы это сделать?

При этом продюсер онлайн-курсов для HR Светлана Иванова, слова которой приводятся в статье, советует активизировать поиски нового места, если работа "достала".

"Да, есть риск, который нужно адекватно оценивать. Но если есть уверенность в себе как в профессионале, то нужно выходить на рынок, проявляться и искать то место, которое будет отвечать на 100% запросу. Время, потраченное на "пересидку", может сыграть не на пользу. Это может быть время, потраченное зря", — сказала Иванова.

2. Работы нет

Наибольший стресс сейчас испытывают те, кто весну 2022 года встретил без работы, отмечается в статье. В этой ситуации есть соблазн соглашаться на любое предложение, лишь бы обеспечить себя минимальным доходом. Однако директор по персоналу и владелец Школы карьерного менеджмента Айгюн Курбанова рекомендует так не делать.

"Выходить хоть куда — так себе решение, потому что во многих отраслях ожидается кризис. И если человек выходит в такую компанию, при сокращении он попадет в число первых кандидатов на выход", — сказала Курбанова, слова которой приводятся в материале.

Эксперт не рекомендует сейчас устраиваться в такие отрасли, как авиация и автомобильный рынок. Она призвала соискателей анализировать, что происходит в экономике, прежде чем соглашаться на должность в какой-либо компании. Курбанова напомнила, что помочь в поисках работы может карьерный консультант.

3. Формально работа есть, но по факту ее нет

В случае, если сотрудника сокращают, все однозначно: нужно сфокусироваться и целенаправленно искать новое место. При этом по возможности надо обратить внимание на отрасли, наименее пострадавшие от санкций.

Если же компания заморозила деятельность, и сотрудник по факту не работает (получает минимальную зарплату, отправлен в неоплачиваемый отпуск и т. д.), есть несколько вариантов принятия решений. Во-первых, можно позволить себе по-настоящему отдохнуть, если на это есть деньги. Во-вторых, можно попробовать неполную занятость или фриланс. Если основной работодатель окончательно свернет деятельность, сотрудник сможет перейти в новую компанию, где он трудоустроен временно, но уже на постоянное место.

Хоменко прогнозирует, что рынок труда скоро серьезно изменится: часть крупных работодателей уйдут, а появившиеся пробелы нужно будет заполнять.

"Уже вернулся термин "рынок работодателя" — это значит, что количество вакансий сокращается, а конкуренция за рабочее место увеличивается", — отмечает она.