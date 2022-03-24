Чернореченское водохранилище в городе Севастополь, обеспечивающее регион водой, заполнилось в понедельник.
"Запасов воды предостаточно, то есть сегодня это 60 миллионов кубических метров уже находятся в водохранилище. При этом предельный его объем - 64 миллиона 200 тысяч кубических метров. Соответственно, сегодня потребность [в воде] у нас в городе отсутствует ", - заявил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.
По информации СМИ, из-за таяния снега и родниковых притоков водохранилища Крыма к началу весны накопили порядка 188 миллионов кубометров воды. Этот объем в четыре раза больше того показателя, с которым республика столкнулась в минувший период засухи.