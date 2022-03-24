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1 час назад

4 540 человек госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

4 540 человек госпитализировали за минувшие сутки с коронавирусом в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в стране выявлено 25 387 новых случаев инфекции, общее число зараженных достигло 17 690 008.

4 540 человек госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+1279), Свердловской области (+1254), Москве (+1163), Воронежской (+984) и Иркутской (+965) областях.

Выздоровели еще 66 476 пациентов, всего за время пандемии коронавирусом переболели 16 483 898 жителей России. Умерли еще 418 человек, всего в стране зафиксировано 366 220 летальных исходов.

По данным на 18 марта в России полную вакцинацию прошли 84 914 186 человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 51,7%.

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