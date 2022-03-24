В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

ВЦИОМ узнал, насколько велик протестный потенциал в России

Свободная прессаСвободная пресса

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, насколько, по их мнению, высока вероятность массовых протестов сегодня.

ВЦИОМ узнал, насколько велик протестный потенциал в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из данных опроса, 75% респондентов считают массовые акции протеста маловеротяными, 18% думают, что они вполне возможны. Стоит отметить, что это самая низкая вероятность масштабных политических акций, по оценке россиян, как минимум за год.

Говоря о личной готовности принять участие в таких акциях, лишь 10% сказали, что скорее всего выйдут на улицы (и это также самый низкий показатель), а 85% не хотят принимать в них участие.

Ранее «Свободная пресса» писала, что 77,2% россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители