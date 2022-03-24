ВЦИОМ узнал, насколько велик протестный потенциал в России

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, насколько, по их мнению, высока вероятность массовых протестов сегодня.

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Как следует из данных опроса, 75% респондентов считают массовые акции протеста маловеротяными, 18% думают, что они вполне возможны. Стоит отметить, что это самая низкая вероятность масштабных политических акций, по оценке россиян, как минимум за год.

Говоря о личной готовности принять участие в таких акциях, лишь 10% сказали, что скорее всего выйдут на улицы (и это также самый низкий показатель), а 85% не хотят принимать в них участие.