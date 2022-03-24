У Невзорова и его жены нашли недвижимость в Италии

В квартире у журналиста находятся 6,5 помещений, включая санузлы и кладовки (они считаются не полноценными комнатами, а 1/3 или 1/4 жилого помещения). Также ему принадлежит гараж или машино-место. Жилье находится в километре от озера Комо, в трехэтажном здании XVIII века, сообщает РИА «Новости».