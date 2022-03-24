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3 часа назад

У Невзорова и его жены нашли недвижимость в Италии

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Невзорову и его супруге Лидии в равных долях принадлежит квартира площадью 148 квадратных метров», – сообщают источники.

У Невзорова и его жены нашли недвижимость в Италии
Фото: ЖЖЖЖ

В квартире у журналиста находятся 6,5 помещений, включая санузлы и кладовки (они считаются не полноценными комнатами, а 1/3 или 1/4 жилого помещения). Также ему принадлежит гараж или машино-место. Жилье находится в километре от озера Комо, в трехэтажном здании XVIII века, сообщает РИА «Новости».

Согласно информации СМИ, квартира большей площадью продается в этом доме за 950 тысяч евро. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в отношении Невзорова возбудили уголовное дело из-за фейков про российскую армию. Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

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