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38 минут назад

Пять россиянок стали обладательницами премии для порноактрис

Lenta.ruLenta.ru

Пять российских порноактрис стали обладательницами награды Pornhub Awards в разных номинациях. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Пять россиянок стали обладательницами премии для порноактрис
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Две награды получила российская порноактриса Ева Элфи (Eva Elfi) — ее признали самой популярной исполнительницей по выбору женщин и «самой красивой киской». Премию в номинации «Любимая косплей-исполнительница» получила Sweetie Fox, в номинации «Лучшая косплей-исполнительница» — Purple Bitch.

Лучшей исполнительницей минета назвали россиянку Luxury Girl. Самой популярной парой признали актрису Solazola и ее парня.

В конце января сообщалось, что Ева Элфи выиграла в одной из номинаций премии AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар». Девушка завоевала звание «Лучшая звезда независимых видео».

Pornhub Awards — ежегодная американская премия в области порноиндустрии, учрежденная порносайтом Pornhub в марте 2018 года. Награда вручается исполнителям, вебкам-моделям и студиям.

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