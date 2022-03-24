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44 минуты назад

Импорт алкоголя в Россию может сократиться более чем на треть

Deita.ruDeita.ru

Из-за падения курса рубля и логистических проблем, которые повлекла за собой для России военная спецоперация в Украине, импорт алкоголя в РФ может существенно сократиться, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсантъ".

Импорт алкоголя в Россию может сократиться более чем на треть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участники рынка ожидают снижение импорта в годовом выражении на 20-40%., что сопоставимо с кризисом 2014 года (из-за присоединения Крыма, которое мир рассматривает как аннексию, хотя среди крымчан проводили референдум по этому вопросу).

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Руководитель информационного центра виноторговли WineRetail Александр Ставцев отметил, что в 2021 году импорт крепких алкогольных напитков в страну даже увеличился почти на 20%, достигнув к ноябрю 8,2 млн декалитров, импорт тихих вин &ndash; на 6,6%. А в начале 2022 года, ещё до спецоперации, начались проблемы с ввозом алкоголя из-за скопления грузов на российско-латвийской границе выросли и тарифы, и сроки доставки. А после падения рубля на фоне боевых действий импортёры на несколько дней приостанавливали поставки вовсе. Часть алкоголя подорожала, рост цен составил от 15 до 100 процентов. А часть брендов вообще перестали ввозить в Россию, в том числе шотландский виски Chivas Regal, шведскую водку Absolut, армянский коньяк Ararat (поставляются французским дистрибьютором Pernod Ricard), британский ром Captain Morgan и ирландский ликёр Baileys.

Часть брендов уходит с рынка временно, пока не будут налажены новые логистические цепочки. США в принципе запретили импортировать спиртное в РФ, а Евросоюз запретил поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. В виноторговой компании Fort заявили, что надеются сохранить 75-80% импорта.

От российского рынка отказались поставщики Италии и Франции, но компания надеется найти новых в Чили, ЮАР, Армении и Аргентине. WineRetail делает ставку на производителей Южной Америки, Северной Африки и ближнее постсоветской зарубежье &ndash; Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан. Алкогольная компания Ladoga будет искать новые логистические маршруты.

Запасы импортного алкоголя в России ещё есть. Правда, распределение его неоднородно, где-то запасы больше, где-то меньше, и спиртные напитки в этот кризис оказались товаром повышенного спроса. По оценке WineRetail, в стране может оставаться до 15% годового оборота вина зарубежных производителей.

Общество,Коммерсант,ЕС,
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