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54 минуты назад

Дом за $30 миллионов: что оставил Чубайс в России?

Алиса Селезнёва

Политик Анатолий Чубайс и его жена сценарист и режиссер Авдотья Смирнова, уехавшие за рубеж, оставили в России особняк стоимостью около $30 млн (более 3 млрд рублей). Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Дом за $30 миллионов: что оставил Чубайс в России?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, который он занимал с декабря 2020 года. Несколько СМИ, в том числе Bloomberg и РБК, написали, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул.

Газета «Коммерсант» опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, на которой человек, похожий на Чубайса, стоит у банкомата. Снимок, как утверждается, сделан в Стамбуле.

В России Чубайс и Смирнова владели усадьбой, возведенной на участке в 1,6 гектара в Переделкино. Коттедж выполнен в футуристическом стиле, его площадь составляет больше двух тысяч квадратных метров, отмечает Teleprogramma.pro.

Также, по данным издания, на территории участка есть дом для гостей, площадь которого 600 квадратных метров, здание охраны и гараж на пять машино-мест.

Возводить дом Чубайс начал практически сразу после свадьбы с Авдотьей Смирновой в 2012 году. Именно жена выбирала место для будущей усадьбы.

Общество,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,
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