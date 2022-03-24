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1 час назад

Режим закрытого неба на юге России продлен до 1 апреля

Елена Прошина

Росавиация продлила до 1 апреля режим ограничения полетов в аэропорты городов юга и центральной части России. Об этом сообщает РИА Новости.

В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, до 1 апреля 2022 года 03:35 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные воздушные гавани страны, в том числе и международные, работают в обычном режиме.

Россияне начали массово отказываться от отпуска в Крыму

Росавиация призывает использовать авиаперевозчиков альтернативные маршруты для организации перелетов. Авиакомпаниям рекомендуют использовать аэропорты Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных вод и Ставрополя.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

Тогда же в Росавиации объявили о приостановке работы аэропортов Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы, Краснодара, Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа и Ростова-на-Дону.

Общество,Владимир Путин,Росавиация,
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