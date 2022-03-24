В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны

Росавиация продлила до 1 апреля режим ограничения полетов в аэропорты городов юга и центральной части России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, до 1 апреля 2022 года 03:35 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные воздушные гавани страны, в том числе и международные, работают в обычном режиме.

Росавиация призывает использовать авиаперевозчиков альтернативные маршруты для организации перелетов. Авиакомпаниям рекомендуют использовать аэропорты Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных вод и Ставрополя.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.