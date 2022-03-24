Верховный суд поддержал конфискацию авто у злостных нарушителей

"Поправки устанавливают повышенный административный штраф за повторное управление автомобилем без прав и уголовную ответственность – за вождение без прав в третий раз в случае, если человек сел за руль в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость. Также предлагается конфисковывать транспортное средство по решению суда у тех, кто привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, значительное превышение скорости, или тех, кто ранее неоднократно привлекался за вождение без прав", – говорится в пресс-релизе нижней палаты парламента.