Верховный суд поддержал конфискацию авто у злостных нарушителей

Под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой разработан пакет поправок, касающийся безопасности дорожного движения. На сайте Госдумы отмечается, что Верховный суд, МВД и Минюст России одобрили инициативы.
"Поправки устанавливают повышенный административный штраф за повторное управление автомобилем без прав и уголовную ответственность – за вождение без прав в третий раз в случае, если человек сел за руль в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость. Также предлагается конфисковывать транспортное средство по решению суда у тех, кто привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, значительное превышение скорости, или тех, кто ранее неоднократно привлекался за вождение без прав", – говорится в пресс-релизе нижней палаты парламента.
24 марта будет проведено итоговое заседание рабочей группы по проекту.
"Как мы и договаривались с коллегами, мною была проведена работа с правительством, отработаны все необходимые правовые аспекты, получена поддержка Верховного Суда. Таким образом, завтра у нас будет возможность принимать решение по предварительно согласованным и совместно выработанным нами позициям и предлагать законопроект к внесению на рассмотрение парламентом", – прокомментировала Ирина Яровая.
Она добавила, что в первом полугодии 2021 года в суды поступило 52 607 дел по факту управления транспортными средствами лицами, лишенными водительских прав. В 2020 году произошло увеличение количества таких правонарушений на 25%, и наблюдается дальнейший рост.
"Неуклонно растет количество дел по факту управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения и лишенными права управления транспортным средством или не имеющими такого права. В частности, в 2020 году число таких правонарушений по сравнению с 2019 выросло более чем на 11%. В первом полугодии 2021 года в суды поступило почти 30 тысяч таких дел", – сообщила депутат.
Стоит напомнить, в марте 2021 года Курултай Башкортостана внес в Госдуму аналогичное предложение – изымать машины у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде.
Тогда Верховный суд разъяснял, что автомобиль, используемый преступником, может принадлежать другому человеку, поэтому его невозможно конфисковать. В инстанции отмечали, что самые серьезные аварии с жертвами и пострадавшими совершаются по неосторожности, а значит, машина не является орудием преступления. Этой же позиции придерживались в правительстве РФ, ссылаясь на принципы Конституции о защите частной собственности.