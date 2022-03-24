Проценко ответил на скандальный призыв украинского врача

Главная цель врачей — спасать пациентов, невзирая на их национальность и обстоятельства ранения. Об этом заявил главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Так он ответил на слова руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украина Геннадия Друзенко, который предлагал кастрировать российских военнопленных.

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«Боевые действия неизбежно приводят к потере контроля эмоций, но всегда нужно помнить о смысле и предназначении нашей профессии. Друзенко, будучи не врачом, а юристом, может не в полной мере осознавать главную цель медицины — спасать пациентов, невзирая на обстоятельства. Мы всегда на стороне пациентов и пострадавших, будем сохранять приверженность этому принципу в любых условиях», — написал Денис Проценко в своем telegram-канале.

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Проценко отметил, что медицина — наиболее миротворческая и объединяющая профессия. Он подчеркнул, что для врачей пациенты не различаются по национальности, вероисповеданию и убеждениям. Медик должен лечить всех пострадавших, а не карать их, считает он.

Проценко напомнил, что украинских и российская медицинские школы исторически развивались в такой тесной связи друг с другом, что между ними невозможно провести границу. «Границы — вообще слово не из нашего профессионального словаря», — написал он.