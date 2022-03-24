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30 минут назад

Россияне перечислили отвлекающие от работы факторы

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 3

Больше половины россиян (51 процент) признались, что постоянно отвлекаются от работы.

Россияне рассказали, что их отвлекает от работы
Фото: PixabayPixabay

Так, почти пятая часть респондентов (19 процентов) сообщили, что эффективно работать им мешают постоянные переписки в личных чатах. Часто люди отвлекаются на пролистывание новостных лент, телефонные разговоры.

Также мешает работе старая техника, которая тормозит выполнение заданий. Об этом сообщили 11 процентов респондентов. Также отвлекают частые совещания, обращения коллег за помощью, рефлексия над ошибками.

Согласно данным опроса, чаще всего отвлекаются сотрудники, работающие в ресторанах и кафе, в сфере образования и науки, недвижимости. Значительно реже стараются терять время финансисты, работники из сферы услуг и транспорта, передает RT.

Западные компании массово объявляют о приостановке своей деятельности в России. Это может повлиять на ситуацию на рынке труда. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом и проанализировала исследование сервиса по поиску работы HeadHunter, чтобы понять, какие дефицитные ниши есть на отечественном рынке.

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