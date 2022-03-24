Политолог предсказал дату снятия антироссийских санкций США

«Перспективы добиться их [высоких рейтингов Демократической партии], проводя ту же политику санкций в отношении России, на этом пути администрации их не добиться, поэтому не исключено, что часть санкций будут сняты», — заявил Козюлин в беседе с с «Лентой.ру». По его словам, эффект от антироссийских санкций только начал проявляться, а уровень жизни у основной массы населения не улучшается уже давно. Все это делает победу в предстоящих выборах в конгресс крайне непростой задачей для Демократической партии.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.