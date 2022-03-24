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34 минуты назад

Политолог предсказал дату снятия антироссийских санкций США

Ura.RuUra.Ru

США могут снять часть санкций против России, чтобы поднять рейтинги Демократической партии перед выборами в Конгресс, запланированными на 8 ноября 2022 года. Такой прогноз сделал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Политолог предсказал дату снятия антироссийских санкций США
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Перспективы добиться их [высоких рейтингов Демократической партии], проводя ту же политику санкций в отношении России, на этом пути администрации их не добиться, поэтому не исключено, что часть санкций будут сняты», — заявил Козюлин в беседе с с «Лентой.ру». По его словам, эффект от антироссийских санкций только начал проявляться, а уровень жизни у основной массы населения не улучшается уже давно. Все это делает победу в предстоящих выборах в конгресс крайне непростой задачей для Демократической партии.

По мнению политолога, ослабление санкций будет сделано, в первую очередь, для разрешения внутриэкономических проблем США. В частности, для снижения цен на топливо.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

Общество,Вадим Козюлин,Владимир Путин,МИД России,Демократическая партия США,ЕС,
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