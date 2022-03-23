Министр транспорта рассказал, что будет с льготной стоимостью детских билетов в Крым

Льготы, которые выделяются для перевозок детей на отдых в Крым с 50-процентной скидкой, будут сохранены. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, выступая в Совете Федерации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным экспертов, летом Крым и Севастополь посетят 111 тысяч детей, что в три раза больше, чем в предыдущие годы, рассказала председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. Она поинтересовалась, сохранит ли Минтранс субсидии, чтобы можно было купить билеты для детей с 50-процентной скидкой.

"Выделяется примерно 135 миллионов рублей на перевозку с 1 сентября по май. Это дети от 10 лет до 17, и вы абсолютно правы, Минтранс выходит с инициативой в правительство на получение из резервного фонда 200 миллионов рублей", - ответил Савельев.

Министр добавил, что если это не удастся, то будут изыскиваться средства внутри министерства.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила Савельева взять эту тему под личный контроль.