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1 час назад

Национальная премия в области детской литературы будет учреждена в России

Агентство «Москва»Агентство «Москва»

В России будет учреждена национальная премия в области детской литературы в двух номинациях. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

правнук Чуковского предложил учредить национальную премию в области детской литературы
Фото: ТАССТАСС

Министр культуры РФ Ольга Любимова совершила рабочий визит в Российскую государственную детскую библиотеку (РГДБ), где провела рабочее совещание с коллективом учреждения и писателями.

«В частности, детский писатель, председатель попечительского совета РГДБ Андрей Усачев и правнук Чуковского Дмитрий Чуковский предложили учредить национальную премию в области детской литературы, которая бы вручалась писателям и художникам-иллюстраторам. Министр поддержала инициативу и дала поручение учредить ежегодную национальную премию в двух номинациях: «Детский писатель» и «Художник-иллюстратор», - говорится в сообщении.

Уточняется, что призовой фонд премии составит 2 млн руб., по 1 млн руб. для каждой номинации.

Общество,Ольга Любимова,Андрей Усачев,Минкультуры России,
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