правнук Чуковского предложил учредить национальную премию в области детской литературы

«В частности, детский писатель, председатель попечительского совета РГДБ Андрей Усачев и правнук Чуковского Дмитрий Чуковский предложили учредить национальную премию в области детской литературы, которая бы вручалась писателям и художникам-иллюстраторам. Министр поддержала инициативу и дала поручение учредить ежегодную национальную премию в двух номинациях: «Детский писатель» и «Художник-иллюстратор», - говорится в сообщении.