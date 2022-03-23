правнук Чуковского предложил учредить национальную премию в области детской литературы

В России будет учреждена национальная премия в области детской литературы в двух номинациях. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Министр культуры РФ Ольга Любимова совершила рабочий визит в Российскую государственную детскую библиотеку (РГДБ), где провела рабочее совещание с коллективом учреждения и писателями.
«В частности, детский писатель, председатель попечительского совета РГДБ Андрей Усачев и правнук Чуковского Дмитрий Чуковский предложили учредить национальную премию в области детской литературы, которая бы вручалась писателям и художникам-иллюстраторам. Министр поддержала инициативу и дала поручение учредить ежегодную национальную премию в двух номинациях: «Детский писатель» и «Художник-иллюстратор», - говорится в сообщении.
Уточняется, что призовой фонд премии составит 2 млн руб., по 1 млн руб. для каждой номинации.