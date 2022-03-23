Назван самый бюджетный вариант летнего отдыха в 2022 году

Самым бюджетным отдыхом для россиян в 2022 году назвали вариант «возле дома на лавочке».

Фото: goodnet goodnet

Приближающийся сезон отпусков уже сейчас готовит россиянам немало неприятных сюрпризов.

Европа в этом году для российских туристов полностью закрыта, привычные Турция и Египет значительно подорожали на фоне санкций. Да и отечественные курорты тоже дорожают на глазах, к тому же из-за проблем с авиасообщением попасть туда стало труднее, дольше и дороже.

В связи с этим для многих российских семей не только заграница, но и Черное море может оказаться этим летом не по карману. Остаются популярным Москва, Санкт-Петербург, Казань, Северный Кавказ, Карелия.