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1 час назад

Самым бюджетным отдыхом для россиян в 2022 году назвали вариант «возле дома на лавочке»

Inc-NewsInc-News

Самым бюджетным отдыхом для россиян в 2022 году назвали вариант «возле дома на лавочке».

Назван самый бюджетный вариант летнего отдыха в 2022 году
Фото: goodnetgoodnet

Приближающийся сезон отпусков уже сейчас готовит россиянам немало неприятных сюрпризов.

Европа в этом году для российских туристов полностью закрыта, привычные Турция и Египет значительно подорожали на фоне санкций. Да и отечественные курорты тоже дорожают на глазах, к тому же из-за проблем с авиасообщением попасть туда стало труднее, дольше и дороже.

В связи с этим для многих российских семей не только заграница, но и Черное море может оказаться этим летом не по карману. Остаются популярным Москва, Санкт-Петербург, Казань, Северный Кавказ, Карелия.

Но эти направления работают круглогодично, а летом большинству людей хочется на море. В общем, приближающийся сезон отпусков вызывает у россиян больше вопросов, чем ответов. Не зря же вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин то ли в шутку, то ли всерьез самым бюджетным вариантом в этом году назвал отдых «выйти около дома на лавочке».

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